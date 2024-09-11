Диетолог указала на вред обеда перед телевизором

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде обеда перед телевизором для здоровья.В беседе с «Москвой 24» 10 сентября специалист объяснила, что в таких условиях в организме не вырабатываются необходимые для пищеварения вещества.
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