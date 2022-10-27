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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 октября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 октября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать восьмое октября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1129 = Во Вселенной существуют различные формы Жизни, соответствующие различным аспектам Материи = В своей конкретной Жизни вы и есть творящий Бог, соединённый незримой связью с Абсолютным Богом = Всё в вас! И через сознание вы можете осветлить своё внутреннее Пространство и стать "маяком" для других = Выбирай одно добродетельное качество на каждый месяц и держи его в уме, как идеал, которого необходимо достичь =Выбор правильного решения приходит с опытом; опыт приходит с каждым неправильным выбором = Главное, слушай своё сердце и ты никогда не ошибёшься - у тебя просто не получится ошибиться =“…моя Цель неотделима от счастья, но я не верю в счастливый конец.

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