Леонид Якубович со скандалом покинул съемки ЧБД

Что стало причиной конфликта на площадке, пока неизвестно В Telegram-канале "Что было дальше?" (ЧБД) появилось видео, на котором телеведущий Леонид Якубович покидает площадку, не закончив, по всей видимости, съемки.
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