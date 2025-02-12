США по-прежнему оказывают помощь Украине, но "мы хотим, чтобы помощь предоставлялась под гарантии", — Трамп ️Прекращение огня на Украине возможно "в не слишком далеком будущем", — Трамп На Украине "в какой-то момент" должны пройти новые выборы, — Трамп.
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