Исследование показало, что люди, доверяющие задачи ИИ, теряют навыки критического мышления

Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT / © OpenAI Группа исследователей попросила 319 «работников умственного труда» поделиться тремя реальными примерами того, как они использовали инструменты ИИ на работе, и объяснить, насколько критически подходили к результатам при выполнении этих задач.
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