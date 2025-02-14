Исследование показало, что люди, доверяющие задачи ИИ, теряют навыки критического мышления

Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT / © OpenAI Группа исследователей попросила 319 «работников умственного труда» поделиться тремя реальными примерами того, как они использовали инструменты ИИ на работе, и объяснить, насколько критически подходили к результатам при выполнении этих задач.