В США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

Повторно избранный спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон выступил с призывом о разделении запроса на выделение 105 млрд долларов Тель-Авиву и Киеву, потребовав отчет от Белого дома о потраченных на Украину средствах.
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