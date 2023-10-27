В США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

Повторно избранный спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон выступил с призывом о разделении запроса на выделение 105 млрд долларов Тель-Авиву и Киеву, потребовав отчет от Белого дома о потраченных на Украину средствах.