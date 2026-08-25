Asotrani: водители Перу планируют общенациональную забастовку против мафии

В Перу водители намерены устроить по всей стране забастовку против вымогательств и угроз со стороны мафии, рассказал РИА Новости глава Национальной и международной ассоциации работников транспорта республики (Asotrani) Эрнан Мендиета.
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