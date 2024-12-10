Сочетаем привычное и готовим необычное: картофельно-ореховые котлеты

Когда знакомые блюда слегка приелись и хочется разнообразия, но из простых и понятных ингредиентов, предлагаем приготовить интересные и вкусные котлеты.
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