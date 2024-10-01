Октябрь в Архангельской области начнется с прохладной погоды

Как сообщает Северное УГМС, днём в регионе будет от +7 до +12 градусов.Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и ветер западных направлений 2-7 метров в секунду, местами порывы 12 метров в секунду.
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