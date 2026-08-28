Путин назвал несколько передовых профессий в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Операторы дронов, специалисты по генетическому редактированию сегодня в числе профессий, определяющих конкурентоспособность государств.
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