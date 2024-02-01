Готовим вкусные камчатские чебуреки

Ингредиенты тесто: мука - 600 г вода (кипяток) - 300 мл соль – 8 г масло растительное – 45 г начинка: фарш красной рыбы - 500 г вода - 60 мл лук - 200 г соль – 6 г чёрный перец укроп сыр – 200 г растительное масло - для жарки Рецепт приготовления Начинаем с фарша.