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Американські політики оголосили про плани створення третьої політичної партії

Ендрю Янг намагався висунути свою кандидатуру на виборах мера Нью-Йорка в 2021 році, проте не зміг перемогти на праймеріз, 21 червня 2021 року   Американські політики оголосили про плани створення третьої політичної партії Нову центристську партію очолять колишній демократ Ендрю Янг і колишня республіканка Крістін Тодд Уїтман Десятки американських політиків, які раніше перебували як у […] Сообщение Американські політики оголосили про плани створення третьої політичної партії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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