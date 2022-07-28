Ендрю Янг намагався висунути свою кандидатуру на виборах мера Нью-Йорка в 2021 році, проте не зміг перемогти на праймеріз, 21 червня 2021 року Американські політики оголосили про плани створення третьої політичної партії Нову центристську партію очолять колишній демократ Ендрю Янг і колишня республіканка Крістін Тодд Уїтман Десятки американських політиків, які раніше перебували як у […] Сообщение Американські політики оголосили про плани створення третьої політичної партії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.