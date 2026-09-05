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Газета.ру

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WSJ: США предложили Армении доступ к чипам Nvidia в обмен на мир с Азербайджаном

WSJ: США предложили Армении доступ к чипам Nvidia в обмен на мир с Азербайджаном

 © Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images США пообещали Армении доступ к передовым чипам Nvidia в качестве стимула для заключения мирного соглашения с Азербайджаном, сообщает газета The Wall Street Journal.

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