Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что к ней подкатывал известный комик

Успеха в своих начинаниях он, судя по всему, не добился Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева в эфире шоу "Кстати" поделилась впечатлениями от участия в телеграм-проекте "Круги на полях".