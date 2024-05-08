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«Бавария» в 1-й сезон Кейна не выиграла ни одного из 4 трофеев. Харри не брал титулы ни разу в карьере

Сегодня мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух полуфинальных матчей (общей счет – 3:4) Ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю серию побед «Баварии».

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