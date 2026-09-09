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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик после 5-й победы подряд: «Счастлив тренировать «Барсу», мы забиваем и доминируем. Хотим, чтобы кулес получали удовольствие, и они получают. Дела идут многообещающе»

Ханс-Дитер Флик высказался о работе главным тренером «Барселоны» после разгрома «Фейеноорда» (5:1). «Я счастлив тренировать «Барселону».

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