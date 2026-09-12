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ЦСКА снова и снова подставляет собственный легионер: он творит дичь на ровном месте и теперь будет наказан

ЦСКА снова и снова подставляет собственный легионер: он творит дичь на ровном месте и теперь будет наказан

Как объяснить поведение Рейса?ЦСКА и «Рубин» выдают одну из интереснейших встреч тура. Голами отличились и Иван Обляков, и Андерсон Арройо.

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