ЦСКА снова и снова подставляет собственный легионер: он творит дичь на ровном месте и теперь будет наказан

Как объяснить поведение Рейса?ЦСКА и «Рубин» выдают одну из интереснейших встреч тура. Голами отличились и Иван Обляков, и Андерсон Арройо.
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