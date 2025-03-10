Депутат Чаплин: закон о банкротстве позволяет избавиться от непосильных долгов

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Никита Чаплин рассказал о списании долгов в 2025 году. В интервью RT он отметил, что в России нет классической "кредитной амнистии", и предложения о полном списании долгов не получили поддержки из-за рисков для банковской системы.