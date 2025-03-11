«Рост цен не превысит инфляцию»: эксперты о рынке недвижимости в Приморье

Эксперты рассказали о нынешнем состоянии рынка недвижимости в Приморье и дали прогнозы на 2025 год. По их мнению, ожидать падения цен не стоит, но стоимость «первички» не превысит уровень инфляции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.