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«Рост цен не превысит инфляцию»: эксперты о рынке недвижимости в Приморье

«Рост цен не превысит инфляцию»: эксперты о рынке недвижимости в Приморье

Эксперты рассказали о нынешнем состоянии рынка недвижимости в Приморье и дали прогнозы на 2025 год. По их мнению, ожидать падения цен не стоит, но стоимость «первички» не превысит уровень инфляции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.

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