Зачем Путин взял с собой Шойгу на переговоры в Китай

ЕА Евгений Алексеенко Он не только знал ,но и управлял процессом,он опытный коррупционер еще со времен МЧС и Московской обл.

Galina Bobryasheva Я даже не претендую на знание задач поставленных перед Шойгу! Главное, что тебе доложили об этих задачах! 😅