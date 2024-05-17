Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Валерия
    Мне не докладывали, поэтому я , в отличии от тебя, не оцениваю  работу  тех, кто работает и тех, кто принимает решени...Зачем Путин взял ...
  • Николай
    Было такое ........................Lidovky, Чехия. "...
  • Михаил Фадеев
    Вы правы. Помню, как папаша матерился у приемника в поисках волны, а в эфире трещало и завывало - ни хрена не разобра...Lidovky, Чехия. "...

Зачем Путин взял с собой Шойгу на переговоры в Китай

Зачем Путин взял с собой Шойгу на переговоры в Китай

Политнавигатор Владимир Путин вылетел в Китай. Он везёт с собой внушительную делегацию. Это министры нового состава правительства, а также представители «большого бизнеса» РФ.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Он не только знал ,но и управлял процессом,он опытный коррупционер еще со времен МЧС и Московской обл.
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6 час.
Galina Bobryasheva
Я даже не претендую на знание задач поставленных перед Шойгу! Главное, что тебе доложили об этих задачах! 😅
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6 час.
Валерия
Мне не докладывали, поэтому я , в отличии от тебя, не оцениваю  работу  тех, кто работает и тех, кто принимает решения и тупых, саркастических  картинок не выставляю.
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21 мин.

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