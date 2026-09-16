Пожарская рассказала о новом способе мошенничества со стипендиями студентов

Александра Пожарская из Народного фронта сообщила о новых схемах мошенников, обманывающих студентов по всей России.
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