«Главное для США в ходе наступления ВСУ - избежать массовой сдачи украинских солдат в плен», - сказал «Эксперту» генерал-полковник Леонид Ивашов, отвечая на вопрос, какие выводы можно сделать из утечек военных тайн США в глобальную сеть

﻿﻿«Самое главное для США при наступлении вооруженных сил на Украине — не допустить массовой капитуляции украинских солдат», — сказал «Эксперту» генерал-полковник Леонид Ивашов, отвечая на вопрос, какие выводы можно сделать из утечек информации.