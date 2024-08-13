Свидетельница по делу Игоря Талькова сообщила о странном звонке Шляфмана после убийства

Свидетельница по делу об убийстве певца Игоря Талькова поделилась новыми подробностями его смерти. Она сообщила, что услышала странный звонок, который совершил Валерий Шляфман после того, как обнаружили тяжело раненого музыканта.
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