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Rheinmetall поставил Украине первую БМП Lynx: испытания уже начались

Rheinmetall поставил Украине первую БМП Lynx: испытания уже начались

Концерн Rheinmetall из Германии передал Украине первую бронемашину Lynx для испытаний. Генеральный директор компании подтвердил передачу, а пресс-секретарь Президента России заявил о законной цели для ВС РФ.

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