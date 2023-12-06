Чебан: «Можно продать новый офис Moldovagaz и погасить часть долга перед "Газпромом"»

Moldovagaz не хочет взваливать на плечи граждан ни одного лея из долгов перед российским концерном «Газпром» по той простой причине, что для этого нет правовой основы, заявил директор компании Вадим Чебан в эфире передачи Rezoomat на канале RLive.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии