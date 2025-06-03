150 татарстанцев приняли участие в Чемпионате и Первенстве РТ по авиамодельному спорту

Фото предоставлено Федерацией авиамодельного спорта РТ Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по авиамодельному спорту, организованные Федерацией авиамодельного спорта РТ, состоялись на площадке Центра авиамоделизма и подготовки внешних пилотов БЛА им.
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