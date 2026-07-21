Осужденный за пожар в костромском клубе "Полигон" Ионкин ушел на СВО

Осужденный за пожар в костромском клубе "Полигон" Станислав Ионкин, приговоренный к 20 годам лишения свободы, после вынесения приговора подписал контракт с Министерством обороны РФ и сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции на Украине, где выполняет боевые задачи.