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ДТП на Шри-Ланке: 12 туристов пострадали, двое в тяжёлом состоянии

ДТП на Шри-Ланке: 12 туристов пострадали, двое в тяжёлом состоянии

На Шри-Ланке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились русские туристы.

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