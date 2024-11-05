В Китае совершенствуются правила по выполнению депутатами ВСНП и местных СНП своих обязанностей

Пекин, 5 ноября /Синьхуа/ -- Проект поправок к Закону КНР о депутатах Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и местных собраний народных представителей /СНП/ в понедельник был представлен на рассмотрение в первом чтении на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва, которая проходит с понедельника по пятницу.