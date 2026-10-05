Во Флоренции движение перекрыли из-за пустого газового баллона

Под статуей Давида на площади Пьяццале Микеланджело во Флоренции нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщает агентство Ansa.
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