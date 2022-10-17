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Выдохлось ли наступление Украины и что изменят на фронте генерал Суровикин с мобилизованными

Выдохлось ли наступление Украины и что изменят на фронте генерал Суровикин с мобилизованными

На эти вопросы военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина ответил легендарный командир батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА ТЕХ, КОГО ОСВОБОДИЛИУ меня, как у многих, накопились «военные» вопросы, почти безответные.

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