Выдохлось ли наступление Украины и что изменят на фронте генерал Суровикин с мобилизованными

На эти вопросы военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина ответил легендарный командир батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА ТЕХ, КОГО ОСВОБОДИЛИУ меня, как у многих, накопились «военные» вопросы, почти безответные.
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