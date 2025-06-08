Больно и неприятно: Отстранение игумена Гавриила ударило по каждому русскому патриоту

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Отстранение схиигумена Гавриила за якобы "антимусульманские" высказывания стало болезненным ударом по каждому русскому патриоту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Решающий удар Жоги по "Семье". Расследование Михалкова по Ельцин Центру даёт свои плоды
- Как украинская «Паутина» оплела Россию. Дроны для атаки на самолеты готовили в Челябинске? Ведущие военкоры оценили нападение СБУ на стратегический актив ВКС РФ
- Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства
Свежие комментарии