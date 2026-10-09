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Что приготовить на неделю, чтобы питаться правильно и не пропадать часами на кухне

Что приготовить на неделю, чтобы питаться правильно и не пропадать часами на кухне

После рабочего дня не хочется стоять часами у плиты. Из-за отсутствия «быстрой» еды в холодильнике в доме появляются случайные продукты, например сосиски и колбасы, а также мы начинаем прибегать к доставке и полуфабрикатам.

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