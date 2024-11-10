В Гаване прошел показ «Лебединого озера» с участием международного коллектива

Балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» представили на сцене Национального театра Кубы 9 ноября. Из-за нехватки электричества показ прошел днем, а освещение зала обеспечивали генераторы, сообщает «Культуромания».
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