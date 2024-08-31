Олег Волошин: Беларусь запускает свой информационный телеканал: предвкушаем аналог 112 Украины

В Беларуси объявили о скором запуске своего информационного телеканала. Для сравнения, в Украине первый полностью информационный (точнее в формате инфотеймент, когда особая подача новостей и создают точку притяжения внимания) был запущен командой Януковича в октябре 2013 года.
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