Олег Волошин: Беларусь запускает свой информационный телеканал: предвкушаем аналог 112 Украины

В Беларуси объявили о скором запуске своего информационного телеканала. Для сравнения, в Украине первый полностью информационный (точнее в формате инфотеймент, когда особая подача новостей и создают точку притяжения внимания) был запущен командой Януковича в октябре 2013 года.