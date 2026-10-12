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Воронежские новости

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Пьяная водительница не справилась с управлением и съехала в кювет под Борисоглебском

Пьяная водительница не справилась с управлением и съехала в кювет под Борисоглебском

В Борисоглебском городском округе 36-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» попала в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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