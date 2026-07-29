Американский СПГ-танкер вспыхнул в порту Дамиетта: Ambrey говорит о дроне, Египет молчит о причинах

В египетском порту Дамиетта прогремел взрыв на СПГ-терминале. Огонь охватил американский танкер Energos Winter и соседнее судно.
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