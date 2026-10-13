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Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России

Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью газете Rzeczpospolita раскритиковал премьер-министра Дональда Туска за заявления о риске начала военного конфликта с Россией в ближайшие месяцы .

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