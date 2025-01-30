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Москва пережила самый теплый январский день: рекорд +6,3°C зафиксирован утром

Москва пережила самый теплый январский день: рекорд +6,3°C зафиксирован утром

30 января в Москве был зафиксирован температурный рекорд зимы: утром термометр показал +6,3°C. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что это самый теплый день начала года, с прогнозом на дальнейшее повышение температуры.

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