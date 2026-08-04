🛑 Домашняя «фабрика смерти»: Крымчанин печатал дроны по указаниям украинских спецслужб прямо у себя в квартире В Крыму пресечена деятельность пособника украинских спецслужб.
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🛑 Домашняя «фабрика смерти»: Крымчанин печатал дроны по указаниям украинских спецслужб прямо у себя в квартире В Крыму пресечена деятельность пособника украинских спецслужб.