Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Савельев
    Смертную казнь, Русским разрешить ношение оружия.Схватил русскую з...
  • михаил некрасов
    Чего медлить раз это не раз в день происходило то живо их лишать гражданстао и покинуть им на свою родину или ... зак...Схватил русскую з...
  • вага карлито
    Это все борьба нанайских мальчиков то бишь борьба с последствиями! А причины  разбирать не хотят !? Причины никому не..."Хотите прощения ...

"Коммунисты России" планируют открыть в крупных городах "Сталин-центры"

"Коммунисты России" планируют открыть в крупных городах "Сталин-центры"

Ко дню рождения Сталина в 2024 году "Коммунисты России" планируют открыть "Сталин-центры" в городах-миллионниках и областных центрах, а 21 декабря 2023 года направили предложения восстановить Сталинский район Москвы и возродить Сталинскую премию "Хочу сказать, что партия ставит себе задачу открыть "Сталин-центры" к следующему году, то есть к 145-летию со дня рождения Сталина, во всех городах-миллионниках РФ: в Санкт-Петербурге, в Москве, в Свердловске, в Воронеже и в ряде других… Сетью "Сталин-центров" мы хотим покрыть все областные центры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх