Сила в правде
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Сила в правде

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США подводят Россию под ракетный удар Украины. В Сети указали цель для "Искандеров" чуть севернее Киева

США подводят Россию под ракетный удар Украины. В Сети указали цель для "Искандеров" чуть севернее Киева

США подводят Россию под ракетный удар Украины. По данным западных СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен готовится дать разрешение ВСУ наносить удары ракетами по территории вглубь нашей страны.

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