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Сайнс близок к переходу в «Альпин» напарником Гасли, Карлосу пообещали моторы «Мерседеса» (L’Équipe)

По информации L’Équipe, Пьер Гасли подписал с «Альпин» многолетний контракт, о котором команда сообщит сегодня, 27 июня.

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