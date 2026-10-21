🇷🇺🇨🇳 Диалог Путина и Си укрепляет отношения России и Китая — Мишустин ▪️На 31-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР российский премьер отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина на высшем уровне положительно влияет на развитие двусторонних отношений.
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