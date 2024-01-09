Знаменитые женщины, которые выбрали жизнь без отношений

Мы живем в мире стереотипов, где общество регулярно навязывает нам мысли о том, как правильно жить. Людям без отношений часто приходится отбиваться от нетактичных вопросов о том, по какой причине они еще не создали семью.
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