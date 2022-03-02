Н’Жи заявил, что останется в «Динамо»

Клинтон Н’Жи заявил, что не собирается уходить из «Динамо». Форвард рассказал об этом после матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:0), в котором он не принимал участия.
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