Боевые корабли России и Китая провели учения «Океан-2024» в Японском море

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели совместные ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море в рамках учений «Океан-2024», информирует Министерство обороны РФ.
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