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Вопрос с поставками колбасы в магазин Нягани пришлось решать на уровне правительства ХМАО

Вопрос с поставками колбасы в магазин Нягани пришлось решать на уровне правительства ХМАО

К губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Руслану Кухаруку в соцсетях обратилась жительница Нягани за разъяснениями по поводу исчезновения из продажи в одном из магазинов города определенных колбасных изделий.

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