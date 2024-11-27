Вопрос с поставками колбасы в магазин Нягани пришлось решать на уровне правительства ХМАО

К губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Руслану Кухаруку в соцсетях обратилась жительница Нягани за разъяснениями по поводу исчезновения из продажи в одном из магазинов города определенных колбасных изделий.
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