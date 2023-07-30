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Семак о «Чисто Питере»: «Кому-то из этой команды попасть на сбор «Зенита»? Маловероятно»

– В этом году у «Зенита» появилась команда в Медиалиге. Следите ли вы за ней и может ли какой-нибудь игрок из нее теоретически попасть на сбор? – Сложно сказать, будем смотреть.

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