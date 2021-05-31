Жители Приморского края предстанут перед судом за совершение серии дистанционных мошенничеств

Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Спасский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неоднократно судимых 30-летнего жителя Спасска-Дальнего и 31-летнего жителя Хасанского района.
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